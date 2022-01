신세계 아카데미, 봄 학기 강좌에 '아트테크' 늘린다

입문자·직장인 대상 맞춤형 강좌, 실전 미술품 투자 강좌 등 마련

봄맞이 홈 인테리어 관심 반영한 강좌도 소개



[아시아경제 김유리 기자] 신세계 아카데미는 봄 학기 최신 라이프스타일 수요에 맞춰 인테리어와 미술품 구매에 관심이 높은 '아트 슈머(Art+Consumer)' 고객을 잡기 위한 강좌를 대폭 늘려 선보인다고 24일 밝혔다.

국내 미술품 공동구매 시장 규모는 지난해 501억원대로 성장했으며 올해 1000억 규모로 전망되고 있다. 아트테크 방법과 관련한 고객 관심도 높다. 신세계백화점 강남점에서 지난해 봄 학기 재테크 강좌 중 하나로 소개한 '그림투자상식, 실패하지 않는 그림 투자'는 수강생이 조기 마감되기도 했다.

이에 신세계는 올 봄 학기부터 아트테크와 관련한 강좌 수를 대폭 확대해 선보인다. 각 분야의 전문가들을 통해 트렌디한 시장을 직접 전해 들을 수 있도록 준비했다. 대표 강좌로는 세계 최고의 명작을 발굴하는 전문가들의 안목을 직접 들을 수 있는 '아트테크의 시작, 명작을 찾는 안목', 미술품 투자를 고민하는 고객들을 대상으로 한 '실전 미술품 투자', '미술품 투자를 위한 명작 화가 파워랭킹' 등이 있다.

재테크와 연관한 강좌 외에 미술품 감상법, 유명 작가의 작품을 통한 서양 미술사의 흐름을 이해하는 인문학 강좌도 마련했다. 인문학 강좌에 대한 고객들의 관심이 꾸준히 높아짐에 따라 관련 강좌를 강화하며 고객 수요 잡기에 나섰다는 설명이다.

대표 강좌로는 19세기 고흐의 작품과 삶의 이야기를 미술 전시 플랫폼 대표가 직접 설명해주는 'ARTKEY 아트살롱 빈센트 반 고흐', 영국 전문 도슨트가 엄선한 대표작을 통해 서양 미술사에 대해 알아보는 'ARTKEY 아트살롱 런던 내셔널 갤러리' 등이 있다.

홈 인테리어에 대한 관심을 반영한 특별한 강좌도 마련됐다. 이번 학기 인테리어 강좌는 비대면 트렌드를 반영해 신세계 온라인 아카데미 강좌도 별도 마련해 고객 접근성을 높였다. 해당 강좌는 다음달 8일부터 접수 가능하다.

대표 강좌로는 300만원 내외로 특별한 공간을 연출하는 비법을 알려주는 '아이에게 특별한 공간을 선물하는 똑똑한 인테리어', 이사·혼수를 준비하는 고객들을 대상으로 마련한 '실패 없는 아파트 인테리어 원포인트 레슨', '내 취향대로 현명하게 고치는 방법' 등이 있다.

오프라인 인테리어 강좌도 마련됐다. 신세계백화점 본점에서는 인테리어 디자인 전공 교수에게 직접 들을 수 있는 '2022 인테리어 컬러 트렌드', '공사 없이 하는 인테리어 팁' 등을 선보인다.

권영규 신세계백화점 문화담당 상무는 "최근 고객들 사이에서 가장 관심 있는 콘텐츠인 아트테크에 관한 강좌를 올 봄 대폭 확대해 준비했다"며 "트렌디한 콘텐츠를 지속적으로 발굴하며 고객의 라이프 스타일을 선도할 것"이라고 말했다.

한편 신세계 아카데미 봄 학기 강좌는 오는 26일부터 3월1일까지 12개 점포의 아카데미 접수 데스크와 인터넷, 모바일 신세계백화점 애플리케이션(앱)을 통해 신청 가능하다.

