"'제조업 강국' 외쳤지만, 국내 고용은 뒷걸음…삼성전자·현대차 직원수만큼 줄었다"

전경련, 최근 5년간 제조업 국내 고용과 해외법인 현지고용 추이 분석

이전보다 18만명 감소…2020년 기준 삼전+현차 국내 직원수 규모

[아시아경제 김흥순 기자] 한국 제조업의 최근 5년치 국내 고용이 이전보다 18만명 가량 감소했다는 분석 결과가 나왔다. 이는 삼성전자와 현대차의 국내 직원수와 맞먹는 규모다. 반면 제조업의 해외 고용 비중은 크게 늘어 일자리 유출 문제가 심화되고, 글로벌 제조업 생산에서 한국이 차지하는 비중은 줄어 '제조업 강국'이라는 위상이 흔들리고 있다는 지적이다.

전국경제인연합회(전경련)는 중국과 미국, 일본, 독일, 한국, 인도 등 세계 6대 제조국의 최근 5년(2015~2019년)치 고용·생산 등 제조업 지형을 비교 분석한 결과 이같이 나타났다고 24일 밝혔다.

2015년 대비 2019년 국내 제조업 취업자 수

한국은 감소, 미·일·독 증가

국제노동기구(ILO) 통계에 따르면 2015년 대비 2019년 일본과 독일, 미국의 제조업 취업자 수는 각각 3.3%(34만명), 3.3%(25만명), 3.1%(49만명) 증가한 반면 한국은 3.9%(18만명) 감소했다. 이 기간 한국의 경우 삼성전자(10만9490명)와 현대차(7만2020명)의 2020년 기준 직원수를 합친 것과 비슷한 규모로 제조업 취업자 수가 줄었다.

한국의 제조업 취업자는 2016년 이후 2020년까지 매년 감소하고 있는데 이는 선박수주 급감에 따른 조선 업종의 구조조정과 자동차 업종 구조조정이 가장 큰 영향을 준 것으로 파악된다고 전경련은 밝혔다. 고용노동부 고용보험 가입자 통계에 따르면 2016년 1월 대비 2020년 1월 조선업종이 포함된 기타운송장비 취업자는 7만4000명, 자동차 업종은 1만4000명 각각 줄었다.

미국과 일본, 독일의 제조업 취업자가 증가한 이유는 2008년 글로벌 금융위기 이후 이들 3개국이 자국내 일자리 창출을 위해 제조업 기반을 강화하고, 자국 기업의 '리쇼어링(제조업의 본국 회귀)' 정책을 지속 추진한 결과로 분석된다고 덧붙였다. 중국통계에 따르면 같은 기간 중국의 제조업 취업자는 세계 경제의 둔화, 미·중 무역분쟁, 2018년말까지 이어진 공급부문 개혁정책, 지속적인 제조업 부문 임금 상승 등이 복합적으로 작용해 지속 감소한 것으로 파악됐다.

韓, 제조업 해외법인 현지 고용 급증

세계 제조업 생산 비중은 감소

한국과 미국, 일본, 중국의 해외투자 분석보고서에 따르면 2015년 대비 2019년 자국 내 제조업종 취업자가 증가한 일본, 미국은 해외투자법인의 현지고용인원이 각각 4.9%(21만6000명)와 0.2%(1만명) 감소했다. 반면 한국의 해외투자법인의 현지고용 인원은 29.4%(42만6000명) 급증한 것으로 나타났다. 같은 기간 중국의 전체 업종 해외투자법인의 현지고용인원도 85.0%(104만1000명) 증가했다.

세계 제조업 생산에서 한국이 차지하는 비중도 2019년 기준 3.0%로 이들 6개국 중 순위가 가장 낮았다. 2018년 5위에서 인도(3.1%)에 밀려 순위가 떨어진 것이다.

UN 산업개발기구(UNIDO)의 세계 제조업 생산 통계에 따르면 세계 제조업의 명목 생산액은 2011년 11조7200억달러에서 2019년 13조9600억달러로 연평균 2.2% 성장했다. '세계의 공장'으로 떠오른 중국과 인도의 세계 제조업 생산 비중이 2019년 기준으로 2015년 대비 각각 2.1%포인트(p)와 0.4%p 상승했다. 반면 미국과 독일, 한국은 각각 0.6%p, 0.3%p, 0.2%p 하락했고 일본은 변화가 없었다.

전경련은 한국의 경우 2019년 미·중 무역전쟁에 따른 수출 감소(전년대비 -10.4%)와 기업의 신규 설비투자 위축, 공장 해외이전, 자동차·조선업종 구조조정 등의 영향이 있었던 것으로 보인다고 설명했다.

김봉만 전경련 국제본부장은 "우리 제조업의 국내투자 대비 해외투자 비율이 높아지고 있다"며 "정부는 우리 제조 기업의 해외투자 확대가 국내 투자와 고용을 위축시키지 않도록 핵심기술 개발과 제조업 국내투자 환경을 개선해야 한다"고 지적했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr