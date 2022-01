지난해 자유무역지역 수출, 100억달러 첫 돌파

[세종=아시아경제 권해영 기자] 지난해 자유무역지역(FTZ) 수출이 처음으로 100억달러를 넘어섰다.

산업통상자원부는 2021년 자유무역지역 입주기업의 수출은 총 109억4000만달러(약 13조500억원)로 전년 대비 89.6% 증가했다고 23일 밝혔다.

지난 1970년 마산수출자유지역이 첫 지정된 이후 연간 자유무역지역 전체 수출액이 100억달러를 돌파한 건 처음이다. 자유무역지역 수출액은 1976년 3억달러 수준에서 1986년 11억4000만달러로 10억달러를 돌파했고, 2008년 52억9000만달러로 50억달러를 넘어섰다.

현재 자유무역지역은 산단형 7개, 항만형 5개, 공항형 1개 등 총 13개가 지정돼 운영 중이다.

지난해 자유무역지역 수출이 우리나라 전체 수출에서 차지하는 비중은 1.7%다. 1년 전과 비교하면 0.57%포인트 상승했고 2017년 대비로는 1.35%p 올라간 수준이다.

유형별 수출은 공항형이 112% 증가한 88억5000만달러로 자유무역지역 전체 수출의 80.9%를 차지하며 증가세를 주도했다. 산단형은 31.5% 늘어난 19억8000만원, 항만형은 27% 증가한 1억1300만달러로 집계됐다.

지난해 자유무역지역 수출이 큰 폭으로 증가한 건 반도체, 전기·전자제품 등 제조업 경기 회복세와 코로나19 관련 제품의 수요 증가 덕분이다.

산단형은 전기전자, 자동차, 선박부품과 코로나19 관련 방역제품 수출 확대로 2017년 이후 4년 만에 수출이 20억달러에 근접했다.

지역별로는 군산(55.8%), 김제(51.9%), 율촌(40.5%), 마산(22.8%), 울산(18.5%), 대불(3%) 등 6개 자유무역지역의 수출 실적이 성장세를 보였다.

공항형은 반도체 호황으로 반도체 패키징 및 테스트 전문기업의 수출이 늘었고, 항만형은 광양항 자유무역지역의 풍력발전기 부품기업과 분유 생산기업이 수출 증가를 견인했다.

