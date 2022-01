SK텔레콤, 설 맞아 파트너사에 850억 조기 지급

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,300 전일대비 500 등락률 +0.88% 거래량 758,372 전일가 56,800 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 5G 가입자 '2000만 시대'…통신 3사 작년 영업이익 4조 돌파 전망주파수 추가 할당 두고…유영상·황현식 대표 엇갈린 표정5G 가입자 2000만 시대… 가입자 속마음은 "최신폰 때문에 5G 요금 억지로 쓴다“ close 은 설을 앞두고 비즈니스 파트너사들이 재정적 부담을 줄일 수 있도록 SK브로드밴드, SK스토아 등 ICT 패밀리와 함께 연휴 시작 전 약 850억원 규모의 대금을 조기 지급할 계획이라고 23일 밝혔다.

SK텔레콤은 SK브로드밴드, SK스토아 등과 함께 1100여개 중소 협력사와 전국 270여개 대리점 등에 약 850억원의 대금을 조기 지급하기로 결정했다.

SK텔레콤은 이번 대금 조기 지급이 코로나19 상황에서도 서비스 품질 유지에 만전을 기해온 네트워크 시설 공사 및 유지보수, 서비스 용역 등을 담당하는 중소 비즈니스 파트너들의 재정 부담을 경감하고 이를 통해 국내 경제 활성화에 기여할 것으로 전망했다.

이와 별도로 SK텔레콤은 ▲동반성장 펀드 운용 ▲중소기업 '대금지급바로' 프로그램 운용 ▲산업 혁신 컨설팅 ▲비즈니스 파트너사 온라인 채용관 운영 등 다양한 동반성장 활동을 운영하고 있다.

김진원 SK텔레콤 코퍼레이트 플래닝 담당은 "팬데믹 장기화로 힘든 사업 환경에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 힘쓰는 협력사들과 함께 성장하기 위한 다양한 상생 협력을 지속 실천해 나갈 것"이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr