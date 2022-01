윤석열, 충북 표심 잡기 "충청 광역철도·중부 동서횡단철도 약속"

22일 충북 방문 일정 맞춰 지역 공약 발표

"충북은 국토의 맥을 연결하는 국가균형발전의 중심"



[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 충청북도 발전을 위해 '충청권 광역철도 건설', '중부권 동서횡단철도 구축' 등을 골자로 하는 공약을 내놨다.

윤 후보는 22일 충북을 방문해 "충북은 국토의 맥을 연결하는 국가균형발전의 중심으로, 첨단기술을 통해 우리나라의 경제발전을 이끌 것"이라고 밝혔다.

우선 윤 후보는 청주 도심을 통과하는 충청권 광역철도 건설을 계획하고 있다. 대전~세종~오송~청주 도심~청주공항을 연결해 충청권 메가시티를 위한 초석을 마련하겠다는 것이다. 청주 도심의 경우 오송생명과학단지·오창과학산업단지·청주공항 에어로폴리스 등 산업단지의 추가 확장에 따른 교통수요 폭증이 예상되고 있어 광역철도가 필요한 상황이다. 윤 후보는 "충북 도민의 교통 편익을 높이는 동시에 중부권 중심지역의 인적·물적 교류와 이동성을 증진시켜 지역경제를 활성화화고 국토의 균형발전을 도모할 것"이라고 설명했다.

중부권 동서횡단철도 구축도 카드로 꺼냈다. 충남 서산부터 충복, 경북 울진까지 연결해 중부권 동서 단절 구간을 해소하는 것이 목표다. 강원도 원주와 오송 사이 철도를 고속화하면 경부축과 강호축을 통한 X축 국가 고속철도망이 완성될 수 있을 것으로 윤 후보는 내다보고 있다.

청주국제공항은 중부권 거점 공항으로 만들 생각이다. 공항시설 개선, 신활주로 재포장, 활주로 운영등급 상향 조정, 여객터미널 확충 등이 이뤄지면 행정수도 관문공항으로 바꿀 수 있다고 보는 것이다.

이와 함께 방사광가속기 데이터 네크워크 센터 구축 등 방사광 가속기 산업 클러스터 조성, 오송 글로벌 바이오 밸리 조성, 2차전지·시스템반도체·K-뷰티 산업 고도화 집중 지원 등도 내세웠다.

윤 후보는 또 충북을 문화·관광·체육·휴양 벨트로 탈바꿈할 예정이다. 북부권은 충주댐 권역 관광특구 지정, 중부권은 대청호 상수원보호구역의 규제 개선, 남부권은 속리산 일대 국가생태문화탐방로를 조성 등을 약속했다.

