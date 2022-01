전기차 보조금, 상한 내리고 범위 넓혀…엇갈리는 차종별 희비

보조금 100% 대상 '6000만원 미만'서 '5500만원 미만'으로

[아시아경제 유제훈 기자] 정부가 올해 지급할 친환경자동차 보조금 규모·지급상한 등을 최종 확정하면서 전기차 모델 간 희비가 엇갈리고 있다.

23일 관련업계에 따르면 정부는 최근 '2022년 전기차 보조금 업무처리지침 개편안'을 통해 구간별 보조금 지원 상한액을 인하했다. 5500만원 미만의 차량엔 보조금 100%가 지급되며, 5500만원~8500만원 미만의 차량엔 보조금 50%가, 8500만원 이상의 차량엔 보조금이 지급되지 않는다. 보조금 총액도 인하됐다. 승용차 모델에 지급하는 최대 보조금은 700만원으로 전년(800만원) 대비 낮아졌다.

보조금이 인하되는 대신 보급목표는 크게 확대됐다. 전년 7만5000대 수준이던 승용 부문 보급목표는 올해 16만4500대로 2배 이상 증가했다. 보조금 상한액을 줄이는 대신 보급목표를 늘려 보급모델 전기차의 대중화를 이끌어 내겠다는 전략에서다.

문제는 이에 따라 각 모델 간 희비가 엇갈릴 수 있단 점이다. 아직까지 차량 단가가 일반 내연기관차에 비해 높은 전기차의 특성상, 보조금 유무는 판매량에 직접적인 영향을 줄 수 밖에 없는 까닭이다.

일례로 제네시스 GV60의 경우 차량 가격이 5990만원부터 시작되는 만큼 올해 기준대로라면 보조금이 절반으로 깎일 가능성이 크다. 마찬가지로 지난해 보조금에 맞춰 5990만원으로 출시 된 메르세데스-벤츠 EQA 역시 가격 조정 없인 보조금 인하가 불가피 하다.

반사이익을 볼 가능성이 있는 모델들도 있다. 최근 볼보 산하 폴스타가 국내 론칭과 함께 출시한 폴스타2는 가격이 5490만원부터 시작되는 만큼 보조금 측면에서 유리하다. 르노 조에, 한국GM 볼트EV·EUV 등 기본가격이 4000만원대인 차량들도 상대적으로 수혜를 입을 가능성이 있다.

관건은 올해 출시를 앞둔 다른 모델들의 가격정책이다. 빨라지는 전동화 속도에 따라 올해도 각 완성차 제조사들은 아이오닉6(현대차), 니로EV(기아), EQE(메르세데스-벤츠), i4(BMW) 등 줄잡아 20여종의 전기차를 출시할 예정이다. 업계 관계자는 "전기차 보조금 상한액이 줄고 구간도 짧아지면서 각 제조사의 고민도 깊어질 수 밖에 없을 것"이라며 "프리미엄 브랜드들은 이미지 유지를 위해 이를 감수하겠지만, 일반 브랜드들은 보조금 영향이 더욱 큰 만큼 대중-프리미엄 브랜드 간 격차도 나타날 것으로 본다"고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr