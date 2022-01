[현장영상] '봉이 김선달' 발언 정청래, 결국 문전박대…분노한 '전국승려대회'

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] "종교 편향·불교 왜곡 사태 사과하라!

대한불교조계종(조계종)은 21일 오후 서울 종로구 조계사에서 5000여명의 승려들이 참석하는 전국승려대회를 열었다. 이들은 정청래 더불어민주당 의원의 문화재관람료 비하 발언, 정부의 천주교 캐럴캠페인 지원 등 현 정부에서 벌어진 불교왜곡 사례를 비판했다.

조계종 총무원장 원행스님은 봉행사에서 "온전히 전통문화를 계승 발전하기 위해 문화재보호법으로 인정받은 문화재구역입장료도 '통행세'로 치부받고 있다"면서 "이러한 과정의 중심에 정부가 있었다. 기회는 불평등했고, 과정도 불공정했으며, 결과도 정의롭지 못했다"고 문재인 정부를 비판했다.

이어 "오늘 우리 승가공동체의 결집은 불교계만의 이익을 위함이 아니며 전통문화를 수호하기 위함"이라며 "종교편향과 차별을 조장하는 분열의 세력에 준엄한 죽비경책을 내리기 위함"이라고 밝혔다.

결의문을 낭독한 선광 스님은 "민족의 역사와 문화를 함께 해 온 한국 불교의 전통 문화유산은 국가 권력자와 공공기관의 의도된 편향과 차별로 크게 빛을 잃어가고 있다”면서 "문재인 대통령은 종교 편향·불교 왜곡 사태에 대해 사과하라!”고 목소리를 높였다. 이어 “정부와 여당은 전통 문화유산의 온전한 보전과 계승을 위한 특단의 대책을 수렴하라”고 호소했다.

한편 정 의원은 이날 승려대회에 참석해 사과 발언을 할 예정이었으나 입장을 전하지 못한 채 사실상 문전박대를 당했다.

결국 정 의원은 국회 정론관에서 기자회견을 열고 "지난 몇 달간 저 스스로 많은 성찰과 사색의 시간을 가졌다"면서 "불교계의 고충과 억울한 점도 인식하게 되었다. 다시 한번 정중하게 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "이번 일을 계기로 더 낮은 자세로 경청하고 국민과 불교계 상생발전을 위해 더욱 정진하겠다"면서 "소중한 문화재를 지켜 오신 불교계와 스님들의 노력이 헛되지 않도록 법과 제도를 정비하는데 미력하나마 제 역할을 다하겠다"고 했다.

또 송영길 민주당 대표는 조계종 측과 합의해 승려대회 행사 중간에 사과문을 발표할 예정이었지만 일부 스님들의 반발로 연단에 오르지 못했다. 송 대표는 기자들과 만나 "최근 1700여 년 한국 불교의 역사와 전통을 헤아리지 못하고 불교계와 국민께 상처와 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 여당 대표로서 깊이 사과 드린다"고 밝혔다.

앞서 정 의원은 지난해 10월5일 국회 문화체육관광위원회의 문화재청 국감에서 국립공원 내 문화재 관람료 징수에 대해 "매표소에서 해인사까지 거리가 3.5㎞다. 중간에 있는 곳을 보러 가려고 하는데 돈 낸다. 3.5㎞ 밖 매표소에서 표 뽑고 통행세 내고 들어간다. 절에 안 들어가더라도 내야 한다. 봉이 김선달도 아니고”라고 발언해 논란을 일으켰다.

