유엔총회, '홀로코스트 부정 규탄' 결의안 채택

2차 세계대전 당시 유대인 약 600만명을 학살한 나치 독일의 만행을 왜곡·부정하려는 움직임을 규탄하는 결의안이 유엔 총회를 통과했다.

20일(현지시간) 영국 BBC방송 등 외신에 따르면 유엔총회는 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 본회의에서 이스라엘과 독일이 제안해 상정된 해당 결의안을 표결 없이 만장일치로 채택했다. 결의안은 "역사적 사건으로서의 홀로코스트(나치의 유대인 대학살)를 전체적·부분적으로 부정하는 행위를 배격하고 규탄한다"는 내용을 담았다.

유엔총회는 홀로코스트의 영향을 축소·두둔하거나 희생자 수를 낮춰 잡고 대학살이 발생한 원인을 유대인에게서 찾으려는 등 나치 독일의 책임을 모호하게 하는 모든 행위가를 홀로코스트에 대한 부정으로 간주한다고 밝혔다.

이날 채택된 결의안에는 나치의 유대인 강제 수용소와 집단학살 흔적 등을 보전하고 유엔 회원국들이 홀로코스트 관련 교육 프로그램을 도입해 운영하자는 내용도 들어갔다. 안체 리언데르츠 주유엔 독일대사는 "역사적 사실에 대한 무시는 그런 일이 또 일어날 위험을 키우는 것"이라며 결의안 채택을 반겼다.

한편 2차 세계대전과 나치 독일의 만행을 경험한 세대가 대부분 고령으로 별세한 틈을 타 최근 미국·유럽 등에서 반유대주의와 신나치주의가 확산하는 추세다. 다만 핵 문제 등으로 이스라엘과 대립해 온 이란은 해당 결의안과 관련해 자국과는 무관한 사항이라는 입장을 밝혔다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr