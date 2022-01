◇ 국장급 전보

▲ 식품안전정책국장 권오상 ▲ 의약품안전국 마약안전기획관 홍헌우 ▲ 서울지방식품의약품안전청장 이승용 ▲ 경인지방식품의약품안전청장 김명호 ▲대구지방식품의약품안전청장 김영균

◇ 국장급 승진

▲ 대전지방식품의약품안전청장 이성도

◇ 과장급 전보

▲ 식품안전인증과장 손영욱 ▲ 건강기능식품정책과장 신영희 ▲ 마약관리과장 최희정 ▲ 화장품정책과장 김정연

◇ 과장급 파견

▲ 국무조정실 파견 고지훈