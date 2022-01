[아시아경제 이민지 기자] 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 26,500 전일대비 2,250 등락률 -7.83% 거래량 2,636,047 전일가 28,750 2022.01.21 15:10 장중(20분지연) 관련기사 현대바이오, CMG제약과 '비타브리드' 독점공급·공동마케팅 계약‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다 close 는 코로나19 치료제 CP-COV03의 2상 임상시험계획 신청서를 식품위약품안전처에 제출했다고 21일 공시했다.

회사 측은 “니클로사마이드는 코로나바이러스에 대해 높은 항바이러스 효능이 기대되지만 생체이용률이 낮다”며 “CP-COV03은 니클로사마이드의 생체이용률을 개선하여 코로나19 치료제로서의 가능성을 기대한다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr