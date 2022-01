에어로케이, '2021 앤어워드' 2관왕 수상

[아시아경제 이동우 기자] 에어로케이는 국내 최대 디지털 광고 어워드인 ‘2021 앤어워드’ 디지털 광고&캠페인 부문에서 그랑프리와 위너로 2관왕을 수상했다고 21일 밝혔다.

앤어워드는 한 해 동안 디지털 산업에 기여한 작품들의 심사를 통해 시상하는 국내 대표 디지털 어워드이다. 에어로케이는 여행·레저와 소셜미디어 제품 및 서비스 분야에서 각각 그랑프리와 위너를 수상했다.

그랑프리 수상작인 '에어로케이항공 가정의 달 캠페인'은 관습적으로 통용되는 가족의 형태를 재고하는 취지로 싱글맘, 성소수자 커플, 1인 1묘 가족 등 다양한 형태의 가족을 편견 없이 포용해 시대적인 메시지를 담은 캠페인이다.

김상보 마케팅본부장은 "항공사의 브랜드 경험이 단순히 탑승 경험에만 머무르지 않고, 탑승 전 온라인에서 열람한 콘텐츠부터 실제 탑승 시의 경험과 이후 고객 스스로가 만든 콘텐츠로까지 이어지길 바랐다"고 말했다.

