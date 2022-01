설 연휴 앞두고 기차·버스 티켓 구하기도 '험난'…역귀경·렌트까지

[아시아경제 정동훈 기자] 경남 진주가 고향인 배규성씨(35)는 올해 서울 자택에서 부모님과 함께 설 연휴를 보내기로 했다. 버스·KTX 모두 예매를 못해 부모님이 ‘역귀경’하기로 한것이다. 배씨는 "설 연휴가 시작되는 금요일 저녁·토요일 아침 등 주요시간대 이동수단이 모두 매진돼 귀성을 포기했다"며 "지난 추석 명절에도 찾아뵙지 못했는데 올해 설만큼은 함께 보내야 겠다는 생각에 서울에서 만나기로 했다"고 말했다.

이정표씨(33)는 고향 경남로 향하는 버스표를 못 구해 차량을 렌트해 귀성길에 오른다. 이씨는 "노선 버스가 코로나로 하루 5~6번 정도로 줄다보니 고향 가는게 더 힘들어졌다"며 "증편한 버스 표도 구하지 못해 이번 설에는 주변에 사는 친구들과 카풀을 해 고향에 가기로했다"고 말했다.

설 연휴를 앞두고 KTX·버스 등 표를 구하지 못한 이들이 역귀경이나 카풀 등 고육지책을 쓰며 가족 상봉을 기다리고 있다. 코로나19로 이동량이 줄어들면서 버스·기차 등 배차 횟수가 적어진 데다 설연휴 국내 여행객이 늘어나며 주요 시간대 KTX와 버스 표 구하기는 어려워졌다. 코로나19 이후 세번째 설 명절을 맞는 시민들은 험난한 귀성·귀경길에 비명을 지르고 있다. 21일 오전 기준 설 연휴가 시작되는 오는 29일 서울역을 출발해 부산으로 향하는 KTX는 모두 예매가 완료된 상태다. 연휴 전날인 28일에도 오전 9시 30분 이후 KTX 기차표는 구할 수 없었다. 고속버스같은 경우 심야시간대 일부 자리가 있지만 주요 시간대는 구하기 힘들다.

한국철도공사(코레일)에 따르면 지난 11일부터 사흘간 100% 비대면으로 진행한 설 승차권 예매 결과, 코레일은 열차를 이용한 귀성객이 오는 29일에 가장 많을 것으로 예상했다. 하행선 예매율은 83.1%(경부선 85.9%, 호남선 94.2%)로 집계됐다. 귀경 예매율은 다음달 2일 상행선이 85.8%(경부선 90.0%, 호남선 94.8%)로 가장 높았다.

방역당국은 설연휴를 맞아 코로나19 확산을 막기 위해 이동자제를 당부했다. 하지만 5일이나 되는 설연휴를 맞아 귀경·귀성길에 오르는 이들 뿐 아니라 국내 여행객들이 늘어나면서 대중 교통 수단을 이용하기는 더욱 힘들어졌다. 전남 목포가 고향인 장성민씨(31)는 "지난 추석연휴KTX로 고향을 갔는데 고향집이 아니라 여행을 온 것으로 보이는 이들이 상당했다"며 "귀성객들을 줄이기 위해 창가 좌석만 판매한 데다 여행객도 많으니 고향 가기는 더 팍팍해졌다"고 말했다.

