한국생산성본부, '2022 KPC CEO 북클럽' 교육생 모집

[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부(회장 안완기, 이하 KPC)는 리더들의 변화 대응과 디지털 혁신 역량 강화를 위한 교육 프로그램인 '2022 KPC CEO 북클럽' 참가자를 모집한다고 21일 밝혔다.

올해 KPC CEO 북클럽은 내달 17일부터 12월 8일까지 8개월 간 격주 목요일 조찬 세미나로, 총 16회 진행된다. KPC CEO 북클럽은 기업 CEO·임원, 공공기관·단체 기관장, 전문직 종사자를 대상으로 하는 연간 교육 프로그램이다. 교육과정은 정갑영 KPC 고문(유니세프한국위원회 회장, 전 연세대학교 총장)이 총괄디렉터를 맡고 있으며 저자직강과 CEO 사례특강 등으로 진행된다.

내용은 글로벌 트렌트와 경제·경영, 우주산업·수소·헬스케어·반도체 등으로 구성된다. 김경훈 한패스 대표, 나군호 네이버 헬스케어연수소 소장, 모종린 연세대 교수, 성백린 백신실용화기술개발사업단 단장, 송경민 KT SAT 대표이사, 윤영관 서울대 명예교수, 최두옥 베타랩 대표 등이 연사로 참여할 예정이다.

KPC는 CEO 역량 강화를 위해 CEO 경영아카데미도 운영하고 있다. 서울, 부산, 대구, 대전, 광주 등 5대 광역시에서 실시되는 CEO 역량강화 과정으로, 현재 전국 104개 기수 4000여 명의 네트워크를 구성하고 있다.

CEO 교육과정 졸업생과 해당 기업의 경쟁력 향상을 위해 오는 2월 예정으로 서울 종로구 소재 KPC 본사에 공유오피스도 구축된다. 컨설팅과 교육서비스 등도 지속적으로 지원한다.

이광윤 KPC 생산성협력센터 책임전문위원은 "2022년 KPC CEO북클럽은 온, 오프라인으로 동시에 진행된다"며 "디지털 전환과 팬데믹 시대에 꼭 필요한 인사이트를 얻는 데 도움이 될 수 있는 프로그램"이라고 말했다.

