통신3사, 'PASS 모바일 운전면허 확인서비스' CGV에 도입

청소년관람불가 영화, 주류 구매 등 성인인증 시 신분증 확인 업무 수행

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 통신3사와 CGV는 ‘패스(PASS) 모바일 운전면허 확인서비스 도입 및 활성화를 위한 업무협약’을 체결하고, 모바일 신분증을 통한 인증서비스를 제공한다고 21일 밝혔다. 영화관에서 모바일 신분증을 도입하는 것은 이번이 처음이다.

통신 3사와 CGV는 모바일 영화티켓과 신분증을 결합한 ‘스마트티켓’ 서비스도 제공할 예정이며, 이를 통해 고객의 문화생활 편의 향상에 적극 나설 계획이다.

PASS 모바일 운전면허 확인서비스가 도입되면 영화관에서도 간편하게 신분증 확인 업무를 대체할 수 있게 된다. 청소년관람불가 영화를 관람하거나 주류를 구매할 때 필요했던 실물 신분증을 모바일 운전면허증으로 대체해 극장 내 업무 편의성이 한층 제고될 것으로 전망된다.

한편 ‘PASS모바일운전면허 확인 서비스’는 현재 약 350만명의 가입자를 확보했다. PASS 모바일 운전면허 확인서비스는 전국 5만여개의 편의점에서 미성년자 확인을 위한 신분증으로 활용되고 있으며, 전국 27개 운전면허시험장에서 운전면허증 갱신이나 재발급, 영문 운전면허증 발급 업무에 쓰이고 있다. 또한 무인 주류, 담배 자판기에서도 신분증이 없어도 신분확인 수단으로 활용된다.

