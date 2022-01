시몬스 '카카오톡 선물하기'…N32 토퍼 2개 구매 시 최대 33% 할인

[아시아경제 김보경 기자] 시몬스가 다가오는 설 명절을 앞두고 '카카오톡 선물하기' 아이템을 제안한다. 코로나19 장기화 속에서 가족이나 친지에게 스마트폰으로 간편하게 따뜻한 마음을 전할 수 있도록 하기 위함이다.

시몬스 카카오톡 선물하기는 시몬스 대표 매트리스 컬렉션 '뷰티레스트(Beautyrest)', 프리미엄 토퍼 매트리스 'N32 토퍼 매트리스', 뷰티레스트 비스코 포켓스프링 베개 등 다양한 숙면 아이템으로 구성됐다. 카카오톡 선물하기 접속 후 상단 검색창에 시몬스를 입력하거나 홈 상단 브랜드 탭의 '리빙/주방/꽃배달' 테마에서 '가구/DIY'를 선택해 찾을 수 있다.

N32 토퍼 매트리스 2개 묶음 상품 구매 시 최대 33%의 파격적인 할인 혜택이 주어진다. 퀸(QE) 사이즈 2개 구매 시 기존 176만원에서 117만9200원으로 할인되며, 슈퍼싱글 사이즈 2개를 구매하면 기존 136만원에서 91만1200원에 살 수 있다. 이외에 퀸과 슈퍼싱글 사이즈 혼합 구매 시 가격은 154만원에서 104만5200원으로 내려간다.

카카오톡 선물하기에서 뷰티레스트 비스코 포켓스프링 베개 2개 묶음을 주문하면 기존 40만원에서 29% 할인된 28만4000원에 구매할 수 있다. 시몬스 고유의 포켓스프링 기술이 적용된 이 베개는 사용자의 미세한 움직임에도 즉각 반응해 목 주위를 균형 있게 지지해준다.

뷰티레스트의 인기 모델인 자스민, 바이브, 퓨전, 허브, 탠저린 등도 만나볼 수 있다. 뷰티레스트는 유럽산 고품질의 엄선된 소재와 한국 시몬스의 기술력을 적용해 최고의 품질을 자랑한다. 포켓스프링을 인체구조에 맞게 배치하는 조닝(Zoning) 시스템과 50여 종의 프리미엄 내장재를 포켓스프링 위에 조합하는 레이어링(Layering) 기술을 적용해 사용자 체형에 맞춤화된 섬세한 지지력을 구현한다.

시몬스 관계자는 "숙면과 건강의 중요성이 어느 때보다 중요해진 요즘 시몬스가 준비한 수면 선물을 통해 따뜻한 마음을 전해드리고 싶다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr