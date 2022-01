위메프, 22일 '나홀로 산다' 기획전…1인가구 맞춤형 상품 추천

[아시아경제 김보경 기자] 위메프는 22일 단 하루 '나홀로산다' 기획전을 열고 1인 가구를 위한 맞춤 상품을 큐레이션한다. 라이프 스타일별로 주거 공간에 필요한 상품을 선보인다.

기획전에선 이용자 유형별로 △키친 △침실&거실 △욕실 등 공간별 아이템을 추천한다. 미니멀리스트를 위해서는 생활에 꼭 필요한 실용성 위주 아이템을, 맥시멀리스트에게는 트렌드를 반영한 인기 아이템을 큐레이션한다.

키친 카테고리에서는 △동원F&B 양반밥 △스카트 버블 수세미 △리하스 에어프라이어(KHD-18L) △종근당건강 히알루론산 스틱 등을 선보인다.

미니멀리스트에게 추천하는 침실&거실 아이템은 △디베아무선청소기 올뉴(29000) △에이플랜체어 D3 접이식 좌식의자 등이다. 맥시멀리스트에게는 △미닉스 미니건조기(3㎏) △한샘 리클라이너 소파 4인용 등을 추천한다.

욕실 용품으로는 △페리오 펌핑치약 △페브리즈 화장실용 등 생필품 위주 상품과 △덴티본조르노 구취 치약+잇몸치약 △락앤락 음파전동칫솔 등 기능성 상품을 판매한다.

행사 기간 구매 고객을 위한 10% 할인 쿠폰도 제공한다. 1원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인 받을 수 있다.

