MZ세대 열 중 여덟은 "ESG 경영 잘하는 기업 가고 싶다"

잡코리아, MZ세대 구직자 1183명 조사

[세종=아시아경제 문채석 기자] MZ 세대(1980년대 초~2000년대 초 출생자) 열 중 여덟은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 잘 하는 기업에 취업하고 싶어하는 것으로 조사됐다.

채용 플랫폼 잡코리아와 알바몬은 MZ 세대 구직자 1183명에게 'ESG 경영 기업 취업선호도'를 조사한 결과를 21일 발표했다.

설문 참여자 중 61.1%는 'ESG 경영에 대해 알고 있다'고 답했다. '잘 모른다'고 답한 응답자는 38.9%였다. '취업 희망 기업 선정 시, 기업의 ESG 경영 여부를 확인하는지' 질문한 결과 참여자의 51.6%가 '확인하는 편'이라고 답했다. 확인하는 이유로 'ESG 경영을 실천하는 기업이 앞으로 더욱 성장할 것이기 때문'이란 응답이 41.5%였다. 'ESG 경영을 실천하는 기업의 근무 환경이 더 우수할 것 같아서'(28.9%) '환경보호와 사회문제 등을 중요하게 생각하는 나의 가치관과 맞아서'(20.7%) 'ESG 경영 실천 기업에서 일한다면 애사심과 업무 보람이 더욱 높아질 것 같아서'(8.5%) 등이 뒤를 이었다.

기업의 ESG 경영 여부가 입사 희망 기업을 정하는 데 영향을 미치냐고 묻자 64.6%는 '이왕이면 ESG 경영을 실천하는 기업에 입사하고 싶다'고 답했다. 19.5%는 'ESG 경영을 실천하는 기업을 우선 순위로 두고 입사 지원 중'이라고 답했다. 열 명 중 여덟 명꼴로 ESG 경영 기업의 취업을 원하는 것으로 조사됐다는 의미다. '연봉과 근무환경에 만족한다면 기업의 ESG 경영 실천 여부는 상관없다'고 답한 이들은 14.6%에 불과했다.

기업의 ESG 경영 여부를 확인하는 방법은 '언론 기사나 뉴스'(42.1%) '기업 홈페이지'(32.5%) '기업의 광고나 마케팅 활동'(16.7%) 순이었다. 참여자들이 중요시하는 ESG 경영 활동은 탄소 절감·기후 위기 예방 등 '환경'(43.4%), 노동·인권 등 '사회'(42.5%) 순이었다.

잡코리아 관계자는 "이제 '친환경'은 MZ 세대 마케팅에서 빠질 수 없는 키워드고, 최근엔 취업하고 싶은 기업 선택에까지 영향을 미치고 있다"며 "잡코리아도 우수 환경기업 채용관을 별도로 운영하고 있으며 MZ 세대 구직자들의 선호도가 높은 편"이라고 말했다.

