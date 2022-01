몰도바, 에너지 비상사태 재선포..."러 가스공급 차단 경고"

[아시아경제 이현우 기자] 몰도바가 러시아의 가스공급 중단 경고에 지난해 10월 이후 또다시 에너지 국가비상사태를 선포했다. 가스요금 지불 연장 제안을 러시아측이 받아들이지 않으면서 재차 가스대란 위협에 놓인 것으로 풀이된다. 미국과의 우크라이나 사태 회담을 하루 앞두고 서방측을 더욱 압박하기 위한 수단 중 하나로 가스자원을 무기화하고 있다는 분석이다.

20일(현지시간) 러시아 타스통신에 따르면 이날 몰도바 의회는 정부가 제출한 60일간의 에너지 국가비상사태 선포요청을 승인했다. 지난해 10월 에너지 국가비상사태 선포이후 3개월여만에 또다시 선포됐다. 러시아 국영 가스기업인 가스프롬이 가스대금 지급 유예 협상을 거절하며 21일부터 가스공급을 중단한다고 밝히면서 다시 가스대란에 빠지게 됐다.

몰도바는 가스프롬에 지난해 11월부터 발효한 가스공급계약 개정안에 따라 매달 20일까지 전월 가스 사용 대금 전액과 현월 가스 대금 50%를 지불하기로 합의했다. 가스 공급가는 분기마다 이전 9개월간의 유가와 가스 가격을 고려해 책정하기로 했다.

그러나 최근 우크라이나 사태를 계기로 천연가스 가격이 급등하면서 몰도바 국영 가스기업인 몰도바가스가 경영상 어려움에 처하면서 가스대금을 제때 지급하기 어려워졌다. 러시아의 가스 공급가는 지난해 11월 1000㎥당 450달러에서 12월에는 550달러, 올해 1월에는 647달러로 급등했다. 그러나 몰도바가스의 자국 내 공급가는 여전히 450달러로 책정되면서 손실액이 눈덩이처럼 불어났다.

몰도바가스는 지난 14일 가스프롬에 전월인 12월분 대금은 지불했으나, 이달 20일까지가 지불 시한인 1월분 대금의 50%인 6300만달러(약 750억원)는 모두 지불하는데 실패했다. 몰도바가스는 이중 3800만달러만 지불했으며, 나머지 2500만달러의 지불을 유예해달라고 가스프롬에 요청했지만 거부당했다.

비상사태 선포로 몰도바 정부는 몰도바가스에 1~2월 동안 부가가치세 유예, 비상 기금 지원 등의 조치를 취해 가스대금 지불을 서두를 예정이지만, 애초 동유럽 내 최빈국에 속하는 미약한 경제상황과 코로나19 여파로 지불대금을 확보하는데 어려움이 예상되고 있다.

