KB국민은행, 유튜브 조회수 2억회 돌파 기념 이벤트

조회수 2억회 돌파 기념 구독자 이벤트 실시

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 공식 유튜브 채널의 총 조회수가 2억회를 돌파했다고 20일 밝혔다.

국민은행은 고객과의 적극적인 ‘디지털 소통’이 강조되고 영업환경이 비대면 중심으로 급격히 변화하면서 플랫폼 이용에 익숙한 MZ세대를 위한 유튜브 채널 운영을 통해 홍보를 강화해왔다.

또한 30대 전용 토크쇼 ‘서른만’, 투자 예능 ‘내집마블’ 등 KB국민은행만의 오리지널 콘텐츠를 발굴하고 꾸준한 채널관리를 통해 시중은행 중 가장 많은 업로드 영상 수를 기록했다. 특히 전체 1221개 영상 중 2021년 등재된 콘텐츠는 162개를 넘어섰으며 올해 1월 현재 구독자 수가 약 24만명에 이르는 등 KB 팬덤 형성에 큰 기여를 하고 있다.

KB국민은행은 공식 유튜브 채널 외에도 서브채널 ‘마니버니’를 운영하고 있다. 금융과 재테크에 대한 MZ세대들의 인식이 달라짐에 따라 금융업의 전문성을 담으면서 쉽고 재미있는 금융 정보 콘텐츠 제작을 통해 지속적으로 소통을 시도하고 있다.

한편 조회수 2억회 돌파를 기념해 오는 28일까지 구독자 참여 이벤트를 실시한다. KB국민은행 유튜브를 구독 후 댓글로 축하메시지를 남긴 구독자 중 추첨을 통해 파리바게뜨 또는 스타벅스 상품권을 증정한다.

KB국민은행 관계자는 “트렌드를 이끌어 나가는 MZ세대와의 소통과 KB 팬덤 확보를 위해 다양한 오리지널 콘텐츠를 지속적으로 제작할 것"이라며 “국민은행 유튜브가 고객에게 감동과 재미, 정보를 제공하는 미디어로 성장하도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

