한우자조금관리위원회가 20일 서울 서초구 농협하나로마트 양재점에서 2022 설맞이 한우 할인 판매행사를 진행하고 있다. 오는 31일까지 진행되는 이번 행사는 전국 농축협 매장, 대형마트, 한우영농조합법인 등에서 진행되며, 한우 등심, 안심, 채끝, 불고기, 국거리 등 다양한 부위를 최대 30% 할인된 가격에 만날 수 있다./김현민 기자 kimhyun81@

