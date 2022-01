한국캐피탈, BC카드·대동과 농업 종사자 금융지원 협약

[아시아경제 박형수 기자] 여신전문 금융회사 한국캐피탈 한국캐피탈 023760 | 코스닥 증권정보 현재가 823 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 41,868 전일가 823 2022.01.20 11:25 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한국캐피탈, 호실적에 배당 매력 확대 기대"한국캐피탈, 영업자산 3조원 돌파 ‘목전’한국캐피탈, 상반기 순이익 231억…전년比 51% ↑ close 이 BC카드, 대동과 농업 종사자 지원을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

한국캐피탈은 대동 서울사무소에서 한국캐피탈-BC카드-대동 3사간 업무협약식을 가졌다고 20일 밝혔다. 행사에는 이상춘 한국캐피탈 대표, 최원석 BC카드 사장, 원유현 대동 대표 등 주요 관계자가 참석했다.

업무협약을 통해 한국캐피탈은 농민 및 영농법인에 저금리 농기계 리스를 제공한다. 또한 대동 및 대리점 간 어음거래를 리스로 전환하는 작업도 진행할 계획이다.

3사는 협업을 지속해서 확대하기로 했다. 영농시설 교체 및 증설 필요 자금을 저금리로 제공하는 등 농업 종사자를 위한 다양한 상품들을 연내 출시할 계획이다.

회사 관계자는 "저금리 리스상품을 통해 고가의 농기계 구입에 대한 농업 종사자 분들의 부담을 덜어드릴 수 있게 됐다"며 "협약으로 3사간 사업적 시너지가 더욱 확대될 것으로 기대된다"고 설명했다.

