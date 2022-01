경북교육청, 방과후학교 초등돌봄교실 내실화 방안 마련

방과후학교 초등돌봄교실 연수

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북교육청은 20일 웅비관에서 방과후학교 및 초등돌봄교실 운영 내실화를 위해 23개 시·군 교육지원청 담당자를 대상으로 ‘2022학년도 상반기 방과후학교·초등돌봄교실 업무 연수’를 실시했다.

이번 연수는 2022학년도 방과후학교 및 초등돌봄교실 운영 계획, 방과후학교 및 초등돌봄교실 운영 길라잡이 변경 내용, 초등돌봄교실 운영 내실화 방안 등 현장에서 도움이 되는 실무적인 내용으로 진행됐다.

방과후학교 담당자 연수에선 2022학년도 방과후학교 운영 지침 및 개정 내용을 중심으로 방과후학교 추진 과제와 활성화 방안이 안내됐다.

초등돌봄교실 담당자 연수에선 돌봄교실의 효율적인 운영을 위한 예산 지원과 환경조성, 지역 연계 협력 강화 등 학교 안과 밖 온종일 돌봄 체계 구축을 위한 돌봄프로그램 운영에 관한 사항을 전달했다.

최원아 교육복지과장은 “방과후학교 및 돌봄교실 운영에 대한 전문성을 바탕으로 2022학년도를 위한 만반의 준비를 통해 코로나19 상황에서도 학생·학부모 모두가 만족할 수 있는 방과후학교와 초등돌봄교실을 운영해달라”고 당부했다.

