농협은행, 출범 10주년 기념 청년고객 대상 주택도시기금 이벤트

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 출범 10주년을 기념하여 다음달 28일까지 청년고객(만19세~만34세)을 대상으로 주택도시기금 신규 고객 이벤트를 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 이벤트는 이벤트 기간 내 '청년우대형 주택청약종합저축'또는 '주택청약종합저축'을 신규 가입한 청년고객을 대상으로 108명을 추첨해 갤럭시 Z플립3, 한우 선물세트, 모바일 편의점상품권(1만원권) 등을 제공한다.

'중소기업 취업청년 전세자금대출' 또는 '청년전용 버팀목전세자금 대출' 신규 고객을 대상으로 112명을 추첨해 갤럭시탭, 골드바, 농촌사랑상품권(10만원권). 문화상품권 모바일 쿠폰(1만원 권) 등을 제공한다.

NH농협은행 공식 페이스북·인스타그램을 팔로우한 후 필수 해시태그(#NH주택도시기금이벤트)와 함께 이벤트 콘텐츠를 본인 계정에 공유하고, 이벤트 게시물에 “청·바·지”로 3행시 댓글을 남긴 고객을 대상으로 30명을 추첨해 배스킨라빈스 기프티콘을 제공한다.

이현애 농협은행 개인금융부문 부행장은 “청년 고객의 내집 마련을 돕고 실질적인 혜택을 드리기 위해 이번 이벤트를 준비했다”며, “농협은행은 금융 생활의 동반자로서 청년 고객과 함께 미래를 만들어가는 든든한 민족은행이 될 수 있도록 노력하겠다” 고 말했다.

