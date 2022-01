기업형 디지털 서명 솔루션 'USIGN(유사인)' 주목

[아시아경제 김종화 기자] 전자서명법 개정 이후 전자서명 도입에 대한 관심이 높아지면서 간편하고 안전한 'USIGN(유사인)'이 차세대 기업형 디지털 서명 솔루션으로 주목받고 있다.

USIGN(유사인)은 기존 종이인감 서명 프로세스의 보안 취약점을 보완하고, 장점은 그대로 담은 국제 표준 디지털 서명 솔루션이다. 서명 한 번으로 자필 이미지 서명과 디지털 인증서를 이용한 PKI 디지털 서명이 동시에 가능해 종이 문서와 동일한 법적 효력을 가진 전자문서로 만들어준다.

근로계약서, 거래계약서 등을 포함한 각종 계약서와 공문, 견적서, 보고서 등 서명을 통해 서명자의 신원을 확인하는 모든 문서에 활용할 수 있으며, 국제 표준 AATL 인증서를 채택해 한 번의 서명으로 국내뿐만 아니라 국제적으로도 유효한 효력을 가진다.

USIGN은 기업 환경에 맞는 구축형 솔루션으로 기업 내재화 서비스를 제공, 전자서명에 필요한 시간과 절차를 대폭 줄였다. 하드웨어 보안모듈(HSM)과 디지털 서명에 관한 특허를 획득해 보안의 핵심인 키(Key)를 안전하게 보관하며 문서 내부에 악성코드가 있을 경우 이를 자동으로 무해화하는 기능을 탑재했다.

전귀선 한국기업보안 대표는 "USIGN은 국내 전자서명 솔루션 중 유일하게 기업 내재화 시스템 구축이 가능한 디지털 서명 솔루션으로 안전하고 간편한 서명을 도입하려는 기업의 수요가 늘고 있다"면서 "기업 환경에 따라 맞춤형 솔루션을 제공하는 만큼 USIGN과 함께 안전한 페이퍼리스 시대로 나아가시길 바란다"고 말했다.

