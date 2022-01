비씨카드, 대동·한국캐피탈과 MOU…"농기계 구매·조달 서비스 제공"

농기계 구매고객 위한 제휴카드도 출시예정

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드는 대동, 한국캐피탈과 농업 관련 종사자 지원을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다.

전일 서초구 대동 서울사무소에서 진행된 협약식에는 최원석 비씨카드 사장과 임표 비씨카드 금융사업본부장(전무), 원유현 대동 대표이사, 이상춘 한국캐피탈 대표이사 등 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 비씨카드는 ▲B2C 고객(농기계 구매 고객)에 저금리 금융상품 제공 ▲B2B 고객(제조사, 대리점)에 현대화된 정산 서비스 제공 ▲농기계 구매 고객 위한 제휴카드 출시 등을 추진하게 된다.

먼저 농민·영농법인에서 비씨카드의 리스 상품을 통해 농기계를 구매할 경우 기존 대비 저렴한 금리를 적용 받을 수 있게 된다.

농기계를 판매하는 대리점 운영 여건도 개선될 전망이다. 제조사(대동)로부터 고가의 농기계를 조달해야 하는 대리점은 높은 금융 비용이 발생되는 기존 거래 방식을 이용해야만 했다. 하지만 리스 상품을 이용할 경우 대리점에서 부담해야 했던 금융 비용을 절감할 수 있게 된다.

제조사 역시 리스 상품을 통해 대리점 리스크를 최소화 시킬 수 있게 됐고, 재무 건전성도 강화할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.

향후 비씨카드는 농기계 구매 고객을 위한 제휴카드를 출시하고, 공장 시설 교체 및 증설에 필요한 자금을 저렴한 금리로 제공하는 등 농업 종사자들을 위한 다양한 상품을 연내 출시할 계획이다.

임표 비씨카드 금융사업본부장(전무)은 "그동안 상대적으로 금융 혜택에서 소외됐었던 농업 종사자분들에게 혜택을 드리고자 상품을 기획했다"며 "다양한 금융 상품 출시를 통해 많은 고객들이 혜택을 받을 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

