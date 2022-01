승용차 1200만원·화물차 2000만원 보조 … 경북도, 올해 전기차 보급 속도 높인다

전기차 지난해보다 보급물량 1.7배 늘려 9155대 지원계획

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북도가 올해 전기자동차 보급 속도를 높인다.

경북도는 지난해 지원물량 5431대보다 1.7배 늘려 9155대를 보급한다고 20일 밝혔다.

차종별로 전기승용 5244대, 전기화물 2648대, 전기버스 63대, 전기이륜 1200대의 구매를 지원한다.

구매 보조금은 차종, 차량 가격 등에 따라 차등 지원된다. 전기승용차는 최대 1200만원, 전기화물차는 최대 2000만원, 전기이륜차는 180만원까지 지원한다.

전기차 구매를 원하면 희망 차종의 자동차 대리점을 방문해 차량을 계약하고 계약서와 신청서, 구비서류를 해당 시군 환경부서에 제출하면 된다.

다만 제조사들의 출고지연 방지와 실구매자 관리 등을 위해 지원대상자 선정 후 2개월 이내에 차량이 출고되지 않으면 선정 지원이 취소되거나 대기자로 변경될 수 있다.

경북도에선 전기차 누적 등록대수가 해마다 빠르게 늘고 있다.

2013년 민간보급 시작 이후 2018년까지 6년간 2001대에 불과했으나, 2019년 4051대, 2020년 7051대, 지난해 말 기준으로 보면 1만1240대를 기록하고 있다.

올해 말 2만대를 돌파할 것으로 전망되고 있다.

지난해 12월 말 기준 경북도에 설치된 전기차 충전기는 총 5517기로 충전기 1기당 전기차 2.03대 수준으로 우수한 편으로 알려졌다.

경북도에서는 전기차 구매 이용 시 충전 불편이 걸림돌이 되지 않도록 시군별 핵심 수요지 중심으로 충전기를 더욱 늘릴 방침이다.

최영숙 경북도 환경산림자원국장은 “온실가스 배출량과 미세먼지 배출량의 약 14%는 도로 수송부문에서 발생하고 있다”며, “수송부문 탄소중립 실현을 앞당기고 대기환경 개선을 위해 무공해 전기차 보급 지원을 지속하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr