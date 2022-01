조응천 "불교계 반발 정청래, 자진 탈당 결단 필요해"

[아시아경제 전진영 기자] 조응천 더불어민주당 의원은 20일 불교계 반발을 사고 있는 같은 당 정청래 의원이 자진 탈당해야 한다고 주장했다.

조 의원은 이날 오전 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’와의 인터뷰에서 “솔직히 차마 말은 못 하지만 마음속으로 자진해서 탈당해 줬으면 하는 의원 분들이 주위에 많을 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “지금처럼 선당후사가 필요한 때가 언제인가”라고도 반문했다.

조 의원은 “정 의원이 민주당에 대한 사랑을 드러내는 것 아닌가”라는 진행자의 질문에 “사랑하기에 헤어졌노라는 이야기도 있지 않느냐”고 답했다. 진행자가 “지금은 그런 결단이 필요하다고 생각하느냐”고 묻자 “개인적으로 그렇게 생각한다”고 했다.

이어 “억울한 점이 많겠지만 불교계가 그렇게 요구하는 것 중에 하나”라면서도 “공개적으로 한 사람을 지목해서 사퇴하라는 이야기가 연이어 나오는데 얼마나 괴롭겠느냐. 되게 민망하고 괴로울 것”이라고 덧붙였다.

정 의원은 지난 18일 페이스북에서 “이핵관(이재명 핵심 관계자)이 찾아와 불교계가 심상치 않으니 자진 탈당하는 것이 어떠냐고 물었다”며 “탈당하지 않겠다고 했다”고 밝혔다. 정 의원은 사찰 관람료를 통행세로 부르며 ‘봉이 김선달’로 비유했다가 불교계의 반발을 샀다.

