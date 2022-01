농협은행, ‘NH기업성장론’ 출시

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 코로나19 위기 상황 속에서도 생산설비 확대 등 경제성장 동력 창출을 위해 기여하는 기업 및 개인사업자에 대출한도와 금리를 우대하는 기업상품인 'NH기업성장론' 을 출시했다고 20일 밝혔다.

'NH기업성장론'은 농협은행에서 산업별 위험수준에 따라 개별산업에 부여한 산업관리등급, 하나로기업고객등급 등에 따라 대출한도를 우대하고 매출액 및 누적수주계약 증가, 시설자금 중 자기자금비중 등에 따라 최대 1.5%포인트 우대금리를 제공한다.

월 상환 및 금리상승부담 경감을 위하여 혼합상환방식을 도입하는 등 상환방법을 다양화 하였고, 총 5000억원 한도 이내에서 금리변동주기를 3년까지 선택할 수 있도록 했다. 업종에 따라 NH기업경영컨설팅 및 농식품기업컨설팅 등 특화 서비스도 제공된다.

권준학 은행장은 "농협은행은 코로나 펜데믹 속에서도 기업 및 개인사업자에 대한 적극적인 지원으로 기업금융지원 선순환구조를 도모하는데 책임과 역할을 다하겠다”고 말했다.

