계란값 잡히나…겨울철 AI 줄자 4분기 산란계 사육 '보합' 전환

4분기 산란계 7261만2000마리



겨울 AI 감소 영향

11월8일~1월19일 고병원성 AI

전년 대비 69% 감소

[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난 겨울 조류인플루엔자(AI)가 줄면서 산란계 사육 마릿 수가 지난해 대비 보합 수준을 기록했다. 감소세를 이어가다가 보합세로 전환한 것이다.

통계청은 이런 내용 등을 담은 4분기 가축동향 조사 결과를 20일 발표했다. 지난달 1일 집계한 결과다.

4분기 기준 산란계 사육 마릿 수는 7261만2000마리다. 이는 한 해 전 같은 기간보다 3만3000마리(0.0%) 늘었다. 지난 겨울 AI가 줄어든 것이 영향을 미친 것으로 보인다. 농림축산식품부에 따르면 지난해 11월8일 가금농장 고병원성 AI(H5N1형)가 발생한 뒤 지금까지 21개 농장에서 고병원성 AI 감염이 확인됐다. 전년 동기(68건) 대비 69% 감소한 수치다. 특히 산란계는 6건에 불과했는데, 이는 한 해 전보다 75% 감소한 수치다. 일반적으로 산란계 사육 마릿 수가 늘면 계란 값이 안정화되는 경우가 많다.

4분기 육계 사육 마릿 수는 9360만4000마리로 1년 전보다 123만1000마리(1.3%), 오리는 675만2000마리로 117만7000마리(14.8%)씩 감소했다. 한·육우 사육 마릿 수는 355만5000마리로 1년 전보다 16만 마리(4.7%) 늘었다. 돼지 사육 마릿 수도 1121만7000마리로 같은 기간 13만9000마리(1.3%) 증가했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr