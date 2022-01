정태영 현대카드 부회장 "가상화폐, '네덜란드 튤립' 단계 지나는 듯"

대체불가토큰(NFT)과 메타버스라는 든든한 형제 얻어

[아시아경제 기하영 기자]정태영 현대카드 부회장이 가상화폐와 관련해 과열 투기 현상인 '네덜란드 튤립' 단계를 지나는 것 같다고 평가했다. 지난해만 해도 가상화폐가 레퍼런스와 질서가 빈약해 블라인드 투자에 가깝다고 본데서 한 발 나아간 것이다.

20일 금융권에 따르면 정 부회장은 전일 자신의 페이스북에 "가상화폐는 대체불가토큰(NFT)과 메타버스라는 든든한 형제를 얻었다"고 밝혔다.

그러면서 "가상화폐의 제대로 된 용처가 생겼다고 볼 수 있고 가상화폐에 대한 투자를 디지털 문화와 디지털 부동산 등 분산 투자할 기회가 생겼다고 볼 수 있다"며 "앞으로도 기복은 있겠지만 가상화폐는 이제 '네덜란드의 튤립' 단계는 지나가는 듯하다"고 언급했다.

튤립 버블 사건은 17세기 네덜란드에서 발생한 튤립에 대한 과열 투기 심리로 거품 경제가 발생한 대표적인 사건이다. 비트코인 등 가상 자산 또한 이와 비슷한 전철을 밟을 것이라는 우려가 끊임없이 제기되는 상황이다.

앞서 지난해 4월 정 부회장은 가상화폐에 대해 "모르겠다"고 전제하면서도 유독 가상화폐에 불안감을 느끼는 이유에 대해 레퍼런스와 질서가 매우 빈약하기 때문이라는 의견을 밝힌 바 있다.

정 부회장은 "금 가격은 은, 동 등의 가격과 비교가 되기 때문에 혼자서 마음대로 춤을 출 수 없다"며 "달러는 화폐들과 같은 선반위에 있고, 주가는 크게 오르내리지만 밸류에이션이라는 공감대가 있다"고 설명했다.

이어 "인덱스는 준거그룹이 있고 오일은 긴 역사와 대체재도 있다"며 "그런 면에서 가상화폐는 용도, 레퍼런스와 밸류에이션이 빈약하고 오르건 내리건 제대로 설명할 길이 없어 블라인드 투자에 가깝다"고 평가했었다.

