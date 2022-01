北 ICBM·핵실험 재개 검토…"신뢰구축조치 전면재고"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 미국의 제재조치를 문제 삼아 그동안 중단해 왔던 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사, 핵실험 등의 재개를 검토하겠다고 밝혔다. 2018년 4월 '모라토리엄' 선언을 한 지 3년 9개월만에 이를 철회하겠다고 나선 것.

조선중앙통신은 지난 19일 김정은 노동당 총비서가 참석한 가운데 노동당 중앙위원회 정치국이 제8기 제6차회의를 소집, 대미 대응방향을 토의했다고 20일 보도했다.

통신은 "정치국 회의는 미국의 날로 우심해지고 있는 대조선 적대행위들을 확고히 제압할 수 있는 보다 강력한 물리적 수단들을 지체없이 강화발전시키기 위한 국방정책과업들을 재포치했다"며 "우리가 선결적으로, 주동적으로 취했던 신뢰구축 조치들을 전면재고하고 잠정중지했던 모든 활동들을 재가동하는 문제를 신속히 검토해볼 데 대한 지시를 해당 부문에 포치했다"고 전했다.

선결적으로 취한 신뢰구축 조치, 잠정중지했던 활동이란 싱가포르 북미정상회담을 앞두고 지난 2018년 4월 노동당 중앙위원회 전원회의에서 핵실험장을 폐기하고 핵실험 및 ICBM 시험발사를 중단하겠다고 선언한 것을 가리킨다.

통신은 "미국은 조미(북미) 수뇌회담 이후 최근 년간에만도 저들이 직접 중지를 공약한 합동군사연습을 수백차례나 벌렸으며 각종 전략무기시험들을 진행하는 한편, 첨단군사공격수단들을 남조선에 반입하고 핵전략 무기들을 조선반도 주변지역에 들이밀면서 우리 국가의 안전을 엄중히 위협했다"며 이유를 밝혔다.

또 미국이 "우리 국가를 악랄하게 중상모독하면서 무려 20여차의 단독제재조치를 취하는 망동"을 자행하고, 현 바이든 행정부가 "우리의 자위권을 거세하기 위한 책동에 집요하게 매달리고 있다"고 평가하기도 했다. 이번 모라토리엄 해제 검토 결정이 최근 바이든 행정부가 북한의 미사일 발사에 대응, 단독 제재를 가한 데 대한 대응임을 시사하는 것이다.

통신은 "정치국은 싱가포르 조미수뇌회담 이후 우리가 조선반도 정세완화의 대국면을 유지하기 위하여 기울인 성의있는 노력에도 불구하고 미국의 적대시정책과 군사적위협이 더이상 묵과할수 없는 위험계선에 이르렀다고 평가"하고, "국가의 존엄과 국권, 국익을 수호하기 위한 우리의 물리적 힘을 더 믿음직하고 확실하게 다지는 실제적인 행동에로 넘어가야 한다고 결론지었다"고 전했다.

한편 이날 정치국 회의에서는 김일성 북한 주석 생일 110주년, 김정일 국방위원장 생일 80주년 기념 문제도 논의됐다. 이날 회의에서는 결정서 '위대한 수령 김일성 동지의 탄생 110돌과 위대한 영도자 김정일 동지의 탄생 80돌을 성대히 경축할 데 대하여'가 채택됐다.

