[e공시 눈에 띄네]코스닥-19일

[아시아경제 지연진 기자]

<장 마감 후 주요공시>

◆ 엔투텍 엔투텍 227950 | 코스닥 증권정보 현재가 1,765 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,830 2022.01.20 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일엔투텍, 105억 규모 제3자배정 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일 close = 단일판매 공급계약 철회(공시번복)로 불성실공시법인 지정, 20일 주권매매거래정지

◆ 케이비제18호스팩 케이비제18호스팩 323940 | 코스닥 증권정보 현재가 2,030 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,030 2022.01.20 08:05 장시작전(20분지연) close = 상장폐지 사유발생

◆ 엘아이에스 엘아이에스 138690 | 코스닥 증권정보 현재가 6,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,500 2022.01.20 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일앰버캐피탈코리아, 엘아이에스 경영권 양수… "추가 대형 M&A 협상 中"엘아이에스, 불성실공시법인 지정 예고 close = 소송 등 판결결정 지연 공시로 불성실공시법인 지정예고

◆ 메디콕스 메디콕스 054180 | 코스닥 증권정보 현재가 885 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 888 2022.01.20 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 메디콕스 관계사 메콕스큐어메드, 경구용 코로나19 치료제 IND 신청메디콕스 관계사 메콕스큐어메드, 보자닉스·멕벤투 임상 목적 비용 30억원 유증 완료핀테크 기업 커넥, 메디콕스 경영권 인수 추진… “5.99% 지분 양수, 2대주주 등극” close = 강진·정식만 각자 대표이사로 변경

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr