스타트업 축제 '컴업 2022' 민간 운영기관 모집…24억 예산 지원

국내 최대 스타트업 행사 '컴업'

올해부터 민간 주도로 운영 방식 변경

다음 달 21일까지 온라인 신청

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 글로벌 스타트업 축제 '컴업(COMEUP) 2022' 주관기관을 모집한다.

중소벤처기업부는 컴업 2022 행사를 기획하고 운영할 주관기관을 20일부터 모집한다고 밝혔다.

1997년 시작된 벤처창업대전을 모체로 한 컴업은 2019년 전세계 창업자와 투자자 등이 참석하는 글로벌 행사로 개편했다. 지난해에는 온오프라인 5만명이 참여하며 국내 최대 스타트업 행사로 자리매김했다.

그동안 조직위원회를 구성해 민간과 정부가 공동으로 운영했으나 올해부터는 민간의 전문성을 활용해 민간 주도로 운영방식을 변경할 방침이다.

이번 선정되는 주관기관에는 24억원의 예산이 지원되고 행사의 기획부터 홍보·운영까지 행사 전반을 담당하게 된다. 사업 내용은 ▲참가기업 모집 및 지원(IR, 멘토링, 비즈니스 매칭 등) ▲온·오프라인 홍보 ▲축제 행사 운영(콘퍼런스, IR 행사, 전시부스 운영 등)이다.

중기부에서도 주관기관이 독자적인 행사 추진이 가능한 자생적 기반을 확립할 수 있도록 지정기간을 3년으로 하고, 향후, 성과점검을 통해 2년을 추가 연장할 수 있도록 했다.

주관기관 신청자격은 글로벌 행사 운영이 가능한 국내 민간법인이다. 기본 자격요건과 행사 취지를 반영한 운영계획에 대한 대면평가를 통해 1곳을 최종 선정하게 된다.

주관기관 신청·접수 기간은 다음달 21일까지이며, K스타트업 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다.

공모의 취지와 접수방법 등에 대한 사업의 이해를 돕기 위해 오는 25일 오후 4시에 창업진흥원 유튜브를 통해 온라인 사업설명회를 개최한다.

