속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 법원이 19일 윤석열 국민의힘 대선후보의 부인 김건희씨가 열린공감TV를 상대로 낸 방송금지 가처분 신청을 일부인용했다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr