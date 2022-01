경북 상주박물관, ‘땅속 유적과 유물, 빛을 보다’ 전시회 개최

낙동 상촌리·구잠리 유적과 유물들로 구성

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 상주박물관은 오는 7월 31일까지 ‘상주 땅속 유적과 유물, 빛을 보다 - 국가귀속유물 소개전Ⅰ’이라는 주제로 작은 전시회를 연다고 19일 밝혔다.

이번 전시회는 그동안 잘 알려지지 않은 상주지역 발굴 유적을 선보인다. 전시 대상은 상주 낙동 상촌리·구잠리 유적과 유물들이다.

상주 상촌리·구잠리 유적은 2013년~2015년 상주-영천 고속도로 공사 중 발굴 조사에서 발견됐다. 삼국시대에서 조선시대에 이르기까지 고분·토기가마·집자리 등 다양한 유구와 894점의 많은 유물이 출토됐다.

윤호필 관장은 “매년 새롭게 들어오는 국가귀속유물을 다양한 주제별로 전시해 많은 사람에게 유적과 유물을 널리 알리는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

상주박물관은 문화재청에서 지정한 국가귀속유물 보관 관리 기관으로, 지역에서 발굴된 국가 귀속유물을 인수받고 있으며, 6900여점의 유물을 보관·관리하고 있다.

