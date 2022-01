수도권 전체 대설주의보 해제

[아시아경제 황윤주 기자] 서울에 19일 오전 내내 눈이 내리면서 현재까지 3㎝ 넘게 쌓였다.

중부지방은 낮기온이 영하인 곳이 많았던 데다가 눈이 내린 뒤에는 공기가 차고 건조해지는 경향이 있기 때문에 눈 내린 지역에선 빙판길을 주의해야 한다.

기상청에 따르면 오후 3시 서울(종로구 송월동) 적설량은 3.5㎝다.

은평구(진관동) 적설량도 3.8㎝이고 노원구(공릉동)엔 눈이 3.6㎝ 쌓였다. 서대문구(신촌동)엔 눈이 2.7㎝, 서초구와 강서구엔 1㎝ 안팎 쌓였다. 서해5도와 경기·강원북부엔 서울보다 더 많은 눈이 쌓였다.

현재까지 적설량을 보면 인천 옹진군 대연평도 6.7㎝, 경기 포천시(이동) 7.6㎝, 연천군(신서) 6.5㎝, 파주시(적성) 4.2㎝, 고양시(능곡) 4.1㎝, 동두천시 4.3㎝, 양주시 3.9㎝다.

강원 설악산엔 눈이 22.5㎝ 쌓였고 미시령엔 13.0㎝, 철원군엔 8.3㎝, 홍천군(구룡령)에는 6.9㎝, 화천군에는 6.1㎝ 쌓였다.

충남 서산시(대산) 현재 적설량은 5.3㎝고 태안군과 당진시는 적설량이 각각 4.4㎝와 1.2㎝다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr