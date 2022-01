대한민국시도의회의장협의회 세종시대 개막

대한민국시도의회의장협의회 2022년 제1차 임시회 18일 개최...김인호 회장 "2022년 모든 역량 결집 ‘회복’ 원년 되기 기대"

[아시아경제 박종일 기자] 대한민국시도의회의장협의회(회장 김인호 서울특별시의회 의장) 2022년 제1차 임시회가 18일 정부세종컨벤션센터에서 개최됐다.

이날 임시회에서는 지방의정 연수센터 운영에 관한 보고 받는 한편 지방자치 및 지방분권 강화 방안에 대한 17개 시도의회의 의견을 수렴했다.

이어진 안건 심의에서는 시·도의회의 공동 현안으로 상정된 “'부당한 진폐등급판정 피해자 전원구제 촉구 건의안' 과 '지방의회 독립성 강화를 위한 지방의회법 제정 촉구 건의안' 등 14건의 안건에 대해 심의·의결했다.

이날 김인호 회장은 “올해는 명실공이 자치분권의 새 시대가 열리는 만큼 이번 첫 임시회에서 자치분권 강화방안과 각 지방의회의 운영계획을 세세하게 공유, 지방자치법 전부개정안의 후속 조치를 차질 없이 준비할 것”을 강조했다. 또 “올해는 민생회복과 공동체회복, 가치의 회복, 교육의 회복, 돌봄의 회복 등 ‘회복’이라는 키워드에 초점을 맞추고 우리의 역량을 모아나가자” 고 말했다.

또 대한민국시도의회의장협의회(회장 김인호 서울특별시의회 의장) 세종 이전 개소식이 이날 협의회 사무처(세종파이낸스센터1차)에서 개최됐다.

대한민국시도의회의장협의회는 기존 서울 여의도에서 세종시 어진동에 위치한 세종파이낸스1차로 사무실을 이전하며 세종에서의 시작을 알림으로써 세종시의 지리적 이점과 정치·행정기능이 집약된 도시의 특성을 살려 전국 지방의회의 구심점 역할을 할 것으로 보이며, 국회 세종의사당 건립 확정에 따라 국회와 지방의회간 가교역할을 극대화할 수 있을 것으로 보인다.

김인호 회장은 “자치분권 2.0 시대를 맞아 지방자치를 위한 주민참여 활성화, 지방의회의 역할과 기능 강화를 포함한 자치권 및 조직권 확대, 자주재원 확보와 세원발굴을 통한 재정분권 실현을 위해 다각도의 노력을 전개할 것이며, 국가균형발전과 자치분권의 가치를 반영한 헌법개정을 추진하고 주민의 뜻을 한데 모으는 일에 주력하겠다”고 밝혔다.

이날 개소식은 행정안전부 차관, 자치분권위원회 부위원장, 세종시의회 의장, 각 시도의회 의장 및 운영위원장 등이 참석한 가운데 코로나19 방역수칙을 엄격하게 준수하며 진행됐다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr