이병노 담양뉴비전연구소장, 출판기념회 성료

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 오는 6월 전국동시지방선거 전라남도 담양군수에 출마가 예상되는 이병노 담양뉴비전연구소장이 지난 18일 담양종합체육관에서 출판기념회를 열었다.

담양군 전 자치혁신국장으로 40년 공직생활 동안 귀감을 보여 왔던 이 소장은 이제 지역사회에 광폭의 행보를 이어가며 담양군수선거를 위한 정상 궤도에 올라선 것으로 풀이되고 있다.

특히 이번 ‘이병노의 꿈 이병노의 도전’ 출판기념회를 통해 담양군민들의 관심과 사랑을 이어갈 것으로 전망된다.

이날 행사에는 이개호 국회의원과 최형식 담양군수를 비롯해 조오섭 국회의원, 윤영덕 원내부대표 등 담양 출신 국회의원들의 축하가 이어졌다.

민주당전남도당위원장 김승남 국회의원 등의 축하메시지와 그동안 이병노 소장과 인연을 같이 한 담양군민들이 이 소장을 소개하는 영상이 이어져 따뜻한 정감을 자아냈다.

이병노 소장의 은사인 김규식 선생은 제자인 이 소장을 소개하며 “한 평생 스승과 제자 사이를 이어 오며 단 한 번도 스승의 날에 빠지지 않고 인사를 온 효경심 강한 유일한 제자다”며 “학생시절에도 강한 리더십과 모범적인 학생이었기 때문에 그 품성이 그대로 이어져 앞으로 담양군을 위해 많을 일을 할 것으로 믿는다”고 전했다.

본격 행사에 앞서 식전공연에서는 담양출신 예술인들로 꾸며진 우도농악보존회의 설장구와 소프라노 노영주 씨의 공연, 담양문인협회 임경희 님의 시낭송, 우항운 명무의 선비춤, 차상영 시인의 시낭송 등이 다채롭게 선보였다.

작가인 이 소장을 소개하는 영상이 흘러나온 뒤 작가와의 토크쇼로 진행된 이번 출판기념회는 보다 안전한 방역수칙 준수를 위해 출입가능 인원을 오전과 오후로 나눠 2회에 걸쳐 진행됐으며 중간 방역소독 등으로 비교적 안전한 행사였다고 평가받고 있다.

이병노 소장은 이날 토크쇼에서 “삶의 긍정적인 태도는 곧 백세를 바라보시는 양친 부모님께 물려받은 소중한 자세로 항상 감사하는 마음으로 살고 있다”며 “이젠 담양군민들과 손을 잡고 아름다운 꽃을 피울 수 있는 새로운 지평을 열어가겠다”고 말했다.

한편 이병노 소장은 홍조근정훈장(대통령)과 모범공무원표창(국무총리)을 수상하며 그 이력을 검증받은 인물로 담양군의 여러 요직을 거쳤으며 지난해에는 한국지역발전대상 지역부문 대상을 수상하기도 했다.

