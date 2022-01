[포토] 전국 어르신, 이재명 지지선언

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 19일 서울 동작구 신대방2동경로당을 방문, 전국경로당 회장단에게 '전국 경로당회장단 1천인 이재명 대통령 후보 지지 명단'을 전달 받고 있다.

이 후보는 이 자리에서 퇴직 후 공적연금 지급 전까지 연 120만원의 '장년수당'을 도입하고 기초연금 부부감액 규정을 폐지하겠다는 내용을 포함한 어르신을 위한 7대 공약을 발표했다.

또한 이 자리에서 전국 경로당 회장 천 명이 이재명 후보 지지를 선언했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr