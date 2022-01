아빠, 같이 놀아요! … 경남교육, ‘자녀와 함께하는 꺄르르 몸놀이’ 영상 공개

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 퇴근 후나 휴일에 아이와 어찌 놀아줘야 할지 막막한 아버지를 위해 경남교육이 나섰다.

경상남도교육청은 19일 학부모 교육용 ‘자녀와 함께하는 꺄르르 몸놀이’ 영상을 제작해 공개했다.

영상은 아동기 자녀를 둔 학부모에게 아이들과 쉽게 노는 법을 제공하고자 만들어졌다.

별다른 도구 없이 자녀와 함께 할 수 있는 신체활동, 즉 몸놀이를 종류별로 나눠서 누워서 하는 놀이, 앉아서 하는 놀이, 일어서서 하는 놀이, 움직임이 많은 놀이로 편성했다.

제작에 참여한 마산YMCA 좋은아빠모임 최영준 회장은 “하루 10분, 놀이를 통해 아이와 만드는 행복한 시간은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 자산”이라고 말했다.

경남교육청은 유튜브 채널과 경남학부모지원센터 누리집 사이버 학부모 교실에 해당 영상을 게시하고 학부모들이 언제든 볼 수 있게 했다.

