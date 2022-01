▶김옥례 씨 별세, 유재용(자영업) 재욱(대신증권 컴플라이언스부 팀장) 모친상, 이용호(자영업) 장모상= 광주병원장례식장 3분향소, 발인 21일 오전 9시 30분, (062) 260-7850

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr