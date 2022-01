세계 車 시장 1위 도요타, 5년 연속 생산량 900만대 밑돌듯

18일 도쿄증시서 장중 한 때 시총 40조엔 첫 돌파

[아시아경제 권재희 기자] 글로벌 자동차 시장 판매 1위 도요타자동차의 글로벌 생산 생산량이 5년 연속 900만대를 밑돌 것으로 전망됐다.

도요타 자동차는 오는 2월 세계 생산량 전망치를 약 70만대라고 18일 발표했다.

반도체 부품 부족 영향으로 당초 계획했던 것보다 15만대 정도 덜 생산할 것으로 예상했다.

반도체 부품 부족과 더불어 부품 공장이 있는 동남아 지역의 코로나19 확산세로 지난해 9~10월에도 대규모 감산을 피하지 못했다.

이로인해 도요타는 2021년 회계연도(2021년 4월~2022년 3월)의 글로벌 생산량이 900만대를 밑돌 것이라고 전망했다.

도요타의 글로벌 생산량은 2016년 900만대를 넘은 이후 2017년부터 5년 연속 900만대를 밑돌고 있다.

코로나19 대유행이 시작된 2020년도에는 글로벌 생산량이 818만대 수준으로 급감했다.

그러나 2021년도에는 세계 자동차 시장의 수요가 회복하면서 반도체 부품 조달이 어려워진 상황에서도 생산을 늘려왔다.

한편 도쿄 주식시장에서 도요타 시가총액은 18일 장중 한때 40조엔(약 415조원)을 처음 돌파했다.

전기차(EV) 부문의 성장 가능성과 엔화 약세에 따른 실적 호조 기대감이 지난해 11월 말 이후 도요타 주가를 20% 넘게 끌어올렸다.

도요타는 연료전지차(FCV)를 포함해 200만대로 제시했던 2030년의 EV 세계시장 판매 목표를 350만대로 끌어올리겠다고 지난해 12월 발표했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr