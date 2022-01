'광주 아파트 붕괴' 수색 위험 요인 타워크레인 해체 21일 완료한다

무게추·턴테이블 등 부분 해체로 가닥



상층부 수색 본격화 대비 전진지휘소 설치

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 외벽이 붕괴된 광주 화정아이파크 건물에 기대어져 수색·구조작업에 가장 큰 요인이 되고 있는 타워크레인이 21일 해체 완료될 것으로 보인다.

19일 사고수습통합대책본부와 현대산업개발 측에 따르면 20일부터 타워크레인 해체 작업에 돌입해 기존 목표일인 21일 완료로 추진된다.

안정화 작업을 위해 이날 오후부터 와이어 보강 작업을 진행할 예정이다. 이날 중 와이어 보강 작업이 완료되면 타워크레인 해체 작업에 본격 착수하게 된다.

작업은 부분 해체로 가닥이 잡혔다.

와이어 안정 작업을 한 후에 상부층에 뒤에 27t가량의 웨이트라는 무게추를 순차적으로 제거한다. 이후 가운데 조정실이 있는 턴테이블이라고 하는 그 부분을 최종적으로 해체하게 된다.

기존 1층부터 연결된 기둥인 마스터 부분은 해체 하지 않는 방향으로 추진된다. 당초 상부층에 마스터는 해체 예정이었으나 지금 무게추와 연장봉 턴테이블을 해체하면 자체 마스터 상태로는 전도 위험이 없다고 판단했다.

상층부 수색에도 박차를 가한다.

무너진 건물 20층에 전진지휘소가 설치 완료됐다. 건축물 안정화 작업이 완료되면 전문가의 의견을 들어서 본격적인 상층부 구조 작업 돌입에 대비한 조치다.

전날 지하층과 1층은 수색 작업을 완전히 마무리 했다. 이제 상층으로 향해야 하는데 안정화될때까지 손놓고 기다릴 수만은 없어 소방당국은 안정화 마무리 즉시 수색인력을 투입하기 위해 사전에 전진지휘소를 설치했다.

현재 건물은 바람, 콘크리트 온도차에 따른 수축 팽창 등으로 자체 보정이 발생하면서 이 부분에 대해서도 예의주시하고 있다.

현산 측에서 계측하고 있는데 18일 기준 마이너스 41㎜~플러스 24㎜가 발생했고 마이너스 41㎜ 최대 변이가 발생한 층은 38층이다.

건물 안쪽으로 다시 안정화를 찾고 있어서, 최종 9㎜ 안으로 들어오고 있는 것으로 전해졌다.

현장에서는 명확한 기준이 없어 현장에서 관리기준으로 삼고 있는 플러스 45㎜ 내에서 자체 거동하는 걸로 계속 관측되고 있다.

201동 지붕 층에 풍속계를 설치해 관찰하고 있으며. 20일부터는 변이데이터와 풍속 데이터를 종합적으로 검토할 예정이다.

한편 지난11일 오후 3시46분께 현대산업개발이 시공 중인 광주 화정동아이파크201동23~38층 외벽이 무너져 내렸다.이 사고로 1명이 경상을 입어 병원으로 이송됐으며 6명이 실종됐다. 실종자 중 1명은 사고 나흘 만인 지난14일 오후 지하 1층 계단 부근에서 사망한 채 구조됐으며 다른 5명을 찾기 위한 수색 작업이 진행되고 있다.

