스타벅스, 메이투안과 손잡고 中 배달서비스 확대

[아시아경제 조유진 기자] 스타벅스가 미국에 이어 세계 2위 시장인 중국에서 메이투안과 손잡고 배달 및 온라인 서비스 확대에 나선다.

18일(현지시간) CNBC에 따르면 스타벅스는 6억6700만명의 사용자를 확보하고 있는 중국 최대 배달 플랫폼 메이투완과 제휴를 맺고 배달 서비스를 확대한다고 밝혔다.

스타벅스는 베이징, 상하이, 선전, 청두의 60개 매장에서 해당 서비스를 제공 중이며, 연내 중국 전역의 5000개 매장으로 서비스를 확대한다는 방침이다.

이에 따라 이용자들은 메이투완 앱을 통해 메뉴 주문과 스타벅스 리워드로 불리는 보상 제도 이용 등 스타벅스 앱에서 제공하는 혜택을 똑같이 누릴 수 있다.

스타벅스는 미국 외 최대 시장인 중국에서 매너커피, 헤이티, 구밍 등 토종 커피 체인들의 득세로 경쟁 격화에 직면한 상황이다.

게다가 코로나19 봉쇄 조치에 따른 영업 중단 영향으로 점포 매출이 감소세를 보이자 이를 타개하기 위한 방안으로 현지 기업과의 파트너십을 확대하고 있다.

