화순군, 설 연휴 ‘병·의원·약국 78곳’ 운영…의료 공백 최소화

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군은 설 연휴인 오는 29일부터 내달 2일까지 군민이 건강하고 안전하게 보낼 수 있게 응급진료 체계를 운영한다고 19일 밝혔다.

군은 응급의료기관 2곳 등 병원 6곳, 의원 49곳, 약국 22곳, 보건소를 ‘설 연휴 문 여는 의료기관 및 약국’으로 지정해 운영할 계획이다.

환자 진료 공백을 막고 진료와 약품 구매의 불편을 최소화하기 위한 조치다.

특히 지역 응급의료기관인 ▲화순전남대학교병원 ▲화순고려병원을 중심으로 24시간 응급진료 체계를 유지하며 응급환자와 대량 환자 발생 시 신속하게 대응할 방침이다.

의료기관과 약국을 방문하기 어려운 심야에는 안전 상비의약품 판매업소 29곳(편의점)에서 해열진통제, 소화제 등 안전 상비의약품을 사면된다.

보건소 관계자는 “설 연휴 코로나19 확산 방지를 위해서 발열, 호흡기 증상 유무를 세심히 관찰하고 코로나19 의심증상 시 자의적으로 판단하지 말고 즉시 가까운 선별진료소를 먼저 방문해야 한다”고 말했다.

자세한 사항은 보건소 응급진료상황실로 문의하면 안내를 받을 수 있다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr