커피 한잔도 안전하게…비대면시대 ‘DT매장’ 급증

맥도날드 맥드라이브, 작년 맥카페 판매량 9% 늘어

스타벅스, 330개 매장…주문 건수 해마다 30%씩 ↑

[아시아경제 문혜원 기자] 코로나19 장기화로 인한 비대면 소비가 증가하면서 차 안에서 주문하고 결제하는 드라이브스루(DT)가 폭발적인 성장세를 보이고 있다.

19일 식음료업계에 따르면 한국맥도날드가 운영하는 DT 매장 ‘맥드라이브’에서 지난 한 해 동안 판매된 ‘맥카페’ 메뉴는 전년 대비 9% 성장했다. 맥카페는 아메리카노, 카페라떼, 카푸치노 등 에스프레소 기반 음료를 말한다.

같은 기간 맥모닝을 구입하는 전체 고객 중 맥드라이브로 구입하는 비중 역시 50%를 넘어섰다.

맥도날드는 DT 이용 고객 증가에 지난해 10월 국내 최초로 2대의 차량이 동시에 이용할 수 있는 탠덤 DT 매장을 경기도 광주에 열기도 했다.

1992년 국내 최초로 DT 매장을 선보인 맥도날드는 현재 전국 400여개 매장 가운데 60%(240여개)에서 DT를 운영하고 있다. 전체 고객 중 맥드라이브 이용 고객 비중은 지난해 기준 전년 대비 23% 늘었다. 2020년 맥드라이브를 이용한 차량은 4300만대에 달한다.

맥도날드 관계자는 "최근 코로나19 등의 확산 여파로 고객들의 비대면 서비스 선호도가 증대함에 따라 관련 수요를 만족시키고, 더 나은 서비스를 제공하기 위해 DT 매장을 꾸준히 확대하고 있다"며 "신속함과 간편함을 선호하는 국내 소비자들의 라이프 스타일을 고려해 다양한 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

스타벅스코리아의 경우 2012년 국내 첫 DT 매장을 연 뒤 지난해 말까지 330개로 확대됐다. 이는 전체 매장 1500개의 20%에 달한다. 지난해 전국 DT 매장의 주문 건수는 코로나19가 발생한 2019년 이후 해마다 평균 30%씩 늘었다.

스타벅스의 DT 매장 확대는 국내 관광지와 신도시 등 다양한 지역 개발로 자동차를 이용하는 생활권이 넓어진 점을 고려한 전략으로 분석된다.

스타벅스는 DT 매장을 방문하는 운전자 고객의 안전 운전을 지원하고 차량 체류 시간 단축으로 차량 유입을 원활하게 하기 위해 애플리케이션(앱)과 연동한 다양한 정보기술(IT) 서비스를 지속적으로 접목해 오고 있다. 특히 고객 차량 정보를 연동해 별도의 결제수단 제시 없이 사전에 등록한 스타벅스 카드로 자동으로 결제하는 ‘마이 DT 패스’ 서비스를 선보이고 있다. 등록된 차량이 DT존에 진입하면 차량 번호 자동 인식을 통해 직원이 고객 정보를 사전에 인지할 수 있게 되며, 등록돼 있는 스타벅스 카드를 통해 자동결제도 가능하다.

폴 바셋도 전국 110개 매장 중 5개 DT 서비스를 운영 중이다. DT 매장의 평균 매출은 일반 매장에 비해 높으며, 특히 제주점은 DT 서비스 운영 덕분에 현재 전국 매출 1위 매장이 됐다.

업계 관계자는 "DT 매장은 유동인구가 거의 없는 상권에도 장거리에서 자동차를 이용해 방문하는 신규 고객의 유입과 수요를 창출할 수 있다"며 "코로나19 확산 이후 비대면 소비를 선호하는 고객이 크게 늘면서 선제적으로 DT 매장을 확대 운영해온 브랜드들이 수익을 창출하고 있다"고 전했다.

