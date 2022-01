한국-스위스, 항공기 운항 2024년부터 '주6회' 확대

2024년부터 한국과 스위스간 항공 운항 횟수가 주 3회에서 6회로 확대된다.

국토교통부는 스위스 연방 민간항공청과 17~18일 스위스 취리히에서 한-스위스 간 항공회담을 개최해 이 같이 합의했다고 19일 밝혔다.

이번 회담에서 양국은 지정항공사 수 제한을 폐지하고, 2024년부터 운항 횟수를 양 국가별 주 3회에서 주 6회로 확대하는 합의서를 체결했다.

회담에는 국토부 항공정책관과 스위스 연방 민간항공청 청장이 참석했다.

한국과 스위스는 1976년 11월 항공협정을 체결한 이후 약 45년 동안 양국 각 1개의 항공사만 운항이 가능했다. 하지만 이번 합의를 통해 단독운항 중인 대한항공 이외에 새로운 항공사의 진입이 가능해졌다.

국토부는 "코로나19 회복시점을 겨냥해 대형 항공기 도입과 장거리 노선 취항 등 새로운 사업모델을 구상 중인 국내 항공사들이 스위스 신규취항도 고려할 수 있게 됐다"며 "양측간 운항도 증대돼 향후 국민들의 선택권이 다양해질 것으로 기대된다"고 말했다.

