스쿨푸드, 겨울 신메뉴 ‘어물떡 오뎅물떡’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 스쿨푸드는 뜨끈한 국물로 겨울철 추위를 녹여 줄 신메뉴 ‘어물떡 오뎅물떡’을 출시했다고 19일 밝혔다.

어물떡 오뎅물떡은 진한 육수에 쫀득한 식감의 떡과 두 종류의 어묵을 한가득 담은 제품으로 추운 겨울철 국물 요리를 찾는 소비자들에게 제격이다.

일부 스쿨푸드 직영 홀 및 배달 매장에서 만나볼 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr