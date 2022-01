다함께 손잡아 감염병 물리치자 … 건보공단 부울경 본부, 경남 감염병관리지원단 협약 체결

장기요양기관 종사자·수급자 예방 교육, 소식지 발간 등

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 국민건강보험공단 부산울산경남지역본부가 지난 18일 경상남도 감염병관리지원단과 업무 협약을 맺었다.

두 기관은 ‘재가 장기요양기관의 감염병 예방·관리를 위한 정보 제공 및 홍보’ 사업 추진을 위해 협력하기로 했다.

감염관리에 취약한 재가 장기요양기관 종사자와 수급자의 안전하고 건강한 일상 회복을 위해 사회복지사 교육을 시행할 예정이다.

요양보호사와 수급자에게 전달될 수 있는 예방 교육을 진행하고 매월 건강 뉴스를 제공하며 분기별 감염 예방 소식지를 발간하는 등 적극적으로 지원할 방침이다.

김선주 단장은 “감염 문제에 대한 비결과 지식을 공유하고 상호 협력해 문제를 개선해 나갈 수 좋은 기회”라며 “협의 내용을 토대로 감염 예방과 관련한 사업들을 계속 추진해 나가길 바란다”고 말했다.

장수목 본부장은 “장기요양기관에서 발생할 수 있는 감염병에 사전 대비하고 코로나 상황을 극복하고자 지역사회와 협력할 것”이라며 “보다 안전한 서비스 제공 환경을 마련하도록 노력하겠다”라고 말했다.

