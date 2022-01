GS리테일, 대한민국수산대전 참여…“20% 할인 혜택”

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일이 운영하는 GS25·GS더프레시·GS프레시몰은 다음달 1일까지 해양수산부에서 진행하는 ‘대한민국수산대전’에 참가한다고 19일 밝혔다.

GS25와 GS더프레시에서 행사카드를 사용하거나 GS프레시몰에서는 할인쿠폰을 다운받아 사용하면 행사가격에서 20%를 할인을 받을 수 있다.

GS더프레시는 ‘농림축산식품부’와 협업해 ‘농할쿠폰 할인행사’도 진행한다. 오는 25일까지 사과·배 세트를 행사카드 구매 시 할인 판매한다.

GS리테일 관계자는 “급격한 물가 상승으로 장보기에 어려움을 겪고 있는 소비자들에게 할인 행사로 밥상 물가 안정과 소비진작을 통한 생산자 지원을 위해 이번 행사를 준비했다”며 “알뜰하고 즐거운 쇼핑이 될 수 있는 시간과 공간을 제공하기 더욱 노력하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr